Les experts consultés après l'appel de Jambon à un nouveau Codeco

Jan Jambon a plaidé mercredi pour la tenue d'un nouveau Comité de concertation avancé et des mesures supplémentaires, par exemple l'interdiction de toute activité récréative en intérieur jusqu’au 15 décembre. Une attitude qui tranche avec sa demande d'il y a quelques jours d'autoriser les répétitions culturelles.

"Nous plaidons pour la cohérence, la solidarité et le nécessaire sang-froid", a réagi Frank Vandenbroucke face aux journalistes. Le ministre de la Santé publique ne s'est pas prononcé pour ou contre des restrictions supplémentaires dans la jeunesse, le sport et les loisirs. Mais il ne ferme pas la porte et insiste sur la nécessité d'avoir "un paquet cohérent" de mesures.

"Je pense donc que l'on doit se poser des questions sur les activités intérieures", ajoute-t-il. Pour soulager la pression sur les hôpitaux, la limitation des contacts est la clé, même pour les personnes vaccinées, a-t-il rappelé. Le GEMS, le groupe d'experts sur la stratégie de gestion de la pandémie, s’est réuni mercredi soir, annonçait le commissaire corona du gouvernement, Pedro Facon.

Sur base de son avis, lui-même transmettra ses recommandations au Premier ministre et aux ministres de l'Intérieur et de la Santé publique. La décision de tenir ou non un "Codeco" avancée est attendue ce jeudi, sur base des éléments factuels de la situation épidémiologique.