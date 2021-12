Un nouveau Comité de concertation planifié déjà ce vendredi

Le rapport du GEMS comprend notamment le conseil d’instaurer une période de "refroidissement épidémiologique" de 10 jours dans les écoles avant Noël et un ensemble de mesures structurelles à plus long terme. Concrètement, ce seraient les écoles maternelles et primaires qui fermeraient leurs portes, les écoles secondaires optant au minimum pour un système d’enseignement partiel à distance.

L’Horeca devrait fermer ses portes à 20h au lieu de 23h actuellement, estiment les experts. Ces derniers conseillent aussi de limiter à nouveau les contacts dans la sphère privée au strict minimum. Le terme de bulle, qui comprendrait 5 personnes, est à nouveau évoqué.

Les activités intérieures et celles à l’extérieur avec trop de monde devraient être interrompues pendant la période de fermeture des écoles, conseille le GEMS. Tous les grands événements à l’intérieur (avec plus de 200 spectateurs) et les événements à l’extérieur avec une trop grande affluence devraient être annulés. Ceci vaudrait aussi pour les matchs de football avec public, suggèrent les experts.