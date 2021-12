Weyts : "Le dernier endroit où l’on éteint les lumières, c'est l'école"

S'il comprend que les experts recommandent des mesures fortes, Weyts estime le coût sociétal d'une éventuelle fermeture des écoles trop élevé, notamment pour les élèves issus de milieux plus précarisés. "Le dernier endroit où il faudra éteindre les lumières, c'est l'école", a commenté le ministre nationaliste devant le Parlement flamand.

Alors qu'un nouveau Comité de concertation a été convié pour ce vendredi matin par le Premier ministre De Croo, le groupe d’experts qui conseille le gouvernement (GEMS) estime dans son dernier rapport qu'un resserrement des mesures est également nécessaire dans les écoles. Il plaide notamment pour la fermeture pendant dix jours des écoles fondamentales, ou le passage à un enseignement à distance. Il préconise aussi le port du masque buccal dès l'âge de 6 ans.

Pour l'enseignement secondaire, le groupe d'experts suggère de repasser à l'enseignement hybride (pour moitié à distance et l’autre moitié en présentiel à l’école) pratiqué massivement l'an dernier, jusqu'aux examens de fin d'année.

Pour le ministre flamand de l’Enseignement, les mesures avancées par le GEMS reviennent à pratiquer un "quasi lockdown". "Si l'on ferme les écoles, les enfants de l'enseignement primaire vont être confiés aux grands-parents ou des structures d'accueil où ils vont être mélangés, alors que c'est ce qu'il faut éviter", a encore objecté le ministre.

Ben Weyts estime en outre qu’une fermeture des écoles est totalement contraire au plaidoyer du ministre-président Jambon de jeudi, qui appelait à convier le Comité de concertation d’urgence pour ajuster les mesures de prévention. "Sa démarche avait justement pour but de ne pas devoir fermer les écoles. Donner le signal aux gens qu’un concert de Niels Destadsbader ou une visite au cinéma n’est actuellement plus possible, afin que les écoles puissent rester ouvertes".