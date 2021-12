“Vague automnale de Covid plus lourde que prévue" : masque dès 6 ans et vacances de Noël rallongées

Face à l’augmentation persistante du nombre de contaminations au coronavirus et du nombre d’hospitalisations de patients atteints du Covid - avec déjà plus de 800 d’entre eux aux soins intensifs -, le Premier ministre Alexander De Croo avait convoqué ce vendredi matin un nouveau Comité de concertation rassemblant les ministres-présidents des entités fédérées et les principaux membres du gouvernement fédéral. Le troisième Codeco en trois semaines. Il s’agissait de discuter des nouvelles mesures nécessaires pour éviter une aggravation de la situation sanitaire actuelle, tant dans les hôpitaux que dans les autres domaines très impactés. Au cœur du débat figurait la décision de fermer ou non les écoles pendant dix jours, comme recommandé par les experts du GEMS. Si le secteur Horeca ne se voit imposé aucune nouvelle mesure, le secteur culturel et événementiel voit sa marge de manœuvre restreinte. Les événements en intérieur de plus de 200 personnes sont en effet interdits. Les écoles maternelles et primaires fermeront pour Noël une semaine plus tôt, les écoles secondaires passeront au système hybride d’enseignement.