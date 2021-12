Deux hippopotames positifs au Covid-19 au zoo d'Anvers

Les animaux se portent bien, ils ne présentent comme seul symptôme qu'un écoulement nasal. Leurs soigneurs ont été testés et sont négatifs. Les mesures de sécurité ont été renforcées, précise le zoo d'Anvers. Hermien et Imani ne peuvent plus voir de visiteurs.

L'origine de la contamination n'est pas connue, aucun des soigneurs n'ayant contracté récemment le Covid-19, ajoute le parc zoologique. Les soigneurs portent désormais un équipement de protection supplémentaire et sont testés tous les jours.



L’an dernier, tous les mammifères avaient été testés au zoo d’Anvers. Aucun d’eux ne présentait une contamination au Covid-19.