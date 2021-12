Le PVDA attaque la SNCB en justice pour la fermeture de guichets

"Nous avons décidé de soutenir les usagers qui souhaitent mener une action en justice, sur la base de la loi anti-discrimination de 2007. Au moyen de cette loi et de l'action en cessation, les citoyens peuvent exiger que la SNCB mette fin à un comportement (la fermeture des guichets) qui exclut toute une partie de la société de l'accès aux transports en commun", explique Maria Vindevoghel (photo), députée fédérale du PTB-PVDA.

Actuellement, trois personnes participent à cette action en justice. Les plaintes sont coordonnées par le PTB et transmises au cabinet d'avocats Progress Lawyers qui va se charger d'introduire la plainte. La députée Vindevoghel invite également les usagers et les associations qui le souhaitent à rejoindre cette action en justice.

"Il y a par exemple quelqu’un qui doit maintenant faire 30 km supplémentaires pour prolonger son abonnement de train", explique la députée. "Il s’agit aussi d’information, car beaucoup de gens s’adressent au guichet pour avoir des informations ou des conseils sur les tarifs les plus avantageux. Nous sous-estimons combien de personnes sont illettrées, s’en sortent difficilement avec les distributeurs automatiques ou ne possèdent tout simplement pas de smartphone".

Maria Vindevoghel estime que la fermeture des 44 guichets pose aussi problème aux personnes à mobilité réduite, qui utilisent souvent le guichet comme point de contact.

"Il ne faut pas oublier non plus que nombre de bourgmestres s’opposent à la fermeture de guichets de gares, tout comme les organisateurs de voyages. Nous souhaitons que les guichets soient maintenus et que leur fonction soit élargie. Ils peuvent ainsi servir de point d’information pour le tourisme et les routes cyclables, ou comme point poste", souligne la députée du PVDA.