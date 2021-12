Les athlètes Bashir Abdi et Peter Genyn élus Géants flamands de l’année

Peter Genyn, 44 ans, est lui récompensé pour ses prestations aux Jeux Paralympiques dans la capitale japonaise où l'Anversois a décroché l'or sur 100m en chaise roulante en athlétisme et l'argent sur 200m (T51).

Genyn est tétraplégique à la suite d’un accident en 1990. Il avait d’abord commencé le rugby-fauteuil à la suite de son accident, à un haut niveau de compétition. Mais sa carrière en rugby en fauteuil roulant a pris fin en novembre 2013 après qu’il se soit cassé la jambe. Il s'est alors tourné vers le sprint où il a participé à sa première compétition internationale majeure lorsqu'il a représenté la Belgique aux Championnats d'Europe d'IPC Athletics 2014 à Swansea. Genyn a remporté deux médailles d'argent.

En prévision des Jeux paralympiques de Rio, Genyn a participé aux Championnats d'Europe 2016 à Grosseto. Il a remporté l'or aux sprints de 100 et 400 mètres, établissant un nouveau record du monde de 1 min 18 s 09 au 400 m.

Un an plus tard, il défendait avec succès ses titres aux 100 et 400 mètres des Championnats du monde 2017 à Londres. A Tokyo, il remportait l’or et l’argent cet été.

Les organisateurs ont précisé que la gymnaste Nina Derwael et le cycliste Wout van Aert n'avaient pas été placés sur la liste des candidats pour laisser une chance à d'autres athlètes ou sportifs. Le choix devait se porter soit sur Bashir Abdi, le judoka Matthias Casse, le hockeyeur Alexander Hendrickx, le gardien de but Miguel Van Damme du Cercle de Bruges, l’athlète Noor Vidts ou la footballeuse Tessa Wullaert.