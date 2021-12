L’OCAM s’inquiète d’une opposition de plus en plus forte aux mesures sanitaires

Selon l'OCAM, la protestation donne lieu à des "appels de plus en plus stridents" tels que "révolution" et "tribunaux". "Les politiciens actuels, ainsi que les scientifiques impliqués et les médias grand public, se voient présenter la facture." Selon l'OCAM, ils sont régulièrement menacés, principalement dans les forums en ligne. Il y a également un flot de messages de haine à l'égard des politiciens et des scientifiques.

"Tout cela contribue à créer un climat de plus en plus chaud et polarisé", peut-on lire. "Les discours de haine à l'encontre des décideurs politiques, des médias et des virologues semblent donc devenir de plus en plus acceptables socialement."



Au cours de l'année, il y a eu "un certain nombre d'interventions" auprès de personnes responsables de publications en ligne. "Il s'agissait de prévenir le pire, à savoir des actes de violence physique effectifs."