Un directeur d’école estime que Jan Jambon a manqué de respect aux enseignants

Pour les écoles fondamentales, les vacances de Noël débuteront donc dès le lundi 20 décembre, soit avec une semaine d'avance.

"Soyons honnêtes: cela n'aura pas beaucoup d'impact pédagogique", avait assuré le ministre président flamand, Jan Jambon (N-VA), lors de la conférence de presse qui a suivi le comité de concertation.

"Je me souviens que lorsque j'étais jeune, et je l'ai vu aussi avec mes enfants, et maintenant avec mes petits-enfants, c'est une semaine où l'on organise généralement une fête de Noël en classe et qu'on lit un peu aussi", a-t-il ajouté.

Cette déclaration a suscité de nombreuses réactions et notamment celle de Gunter Aerts qui est directeur de l’école primaire Twinkelveld à Puurs-Sint-Amands (Anvers). Il est également membre du DCBaO (conseil de l'enseignement primaire catholique de Flandre).