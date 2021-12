Les trappistines de Brecht épargnées par le coronavirus durant toute la pandémie

Malgré l’absence de contaminations, le marché de Noël annuel des Trappistines ne pourra pas avoir lieu cette année non plus. "Après le dernier comité de concertation, nous avons tout annulé pour le week-end prochain. Mais nous ne restons pas les bras croisés. La boutique de l'abbaye est ouverte tous les jours en décembre. Nous élargissons notre gamme avec des crèches, des figurines d'accompagnement et des cartes de Noël", explique Sœur Sabine.

Cependant, une gamme de produits connaît un succès particulier : le savon et le shampoing à base de bière trappiste brune de Westmalle. "C'est une belle coopération avec nos frères qui brassent la célèbre trappiste, à cinq kilomètres de l'abbaye de Brecht. Ces produits sont très demandés ; nous recevons des commandes sur notre boutique en ligne du monde entier. Nous avons même dû externaliser une partie de notre production de savon en raison du succès."

Les recettes de la vente des produits de soins et d'entretien subviennent aux besoins de la communauté moniale, comme le veut la règle de Saint Benoît. A Brecht, trois moniales sont directement impliquées dans la production et la vente.