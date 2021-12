Des navettes de bus vers les commerces du centre-ville à Louvain

Durant le mois de décembre, des navettes circulent à Louvain vers le centre-ville à partir du parking du bord du parc scientifique Arenberg à Heverlee ainsi que du parking De Vaartkom. Des navettes circulent toutes les 10 ou 15 minutes. Dans ces parkings périphériques, vous pouvez stationner soit totalement gratuitement, soit gratuitement pendant les quatre premières heures, comme c'est le cas au parking Vaartkom.

"C'est pratique", disent aujourd'hui les premiers visiteurs. "Vous pouvez facilement trouver un parking en périphérie, et donc vous n'avez pas besoin de vous rendre en voiture dans le centre et d'y chercher un parking". Un autre ajoute : "C'est facile et le stationnement est gratuit pendant les quatre premières heures. Un bus passe toutes les 15 minutes et en cinq minutes vous êtes dans le centre."

Et que c'est aussi une bonne chose pour l’environnement. "Nous accordons une certaine attention à cela, à l’aspect durable et à l'écologie", confie-t-on à Louvain.

Si la plupart des utilisateurs de la navette l'empruntent désormais pour faire leurs achats de Noël. Ce n’est pas le cas de Willem : "On va prendre tranquillement un café, c'est bien, tant qu'on a encore le droit de sortir".