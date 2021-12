Au moins huit mille manifestants à Bruxelles contre les mesures sanitaires

Des organisations de divers horizons avaient appelé à cette nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires via Facebook et d'autres réseaux sociaux. L'organisation était différente de celle d'il y a quinze jours, lorsqu'une grande manifestation avait dégénéré en émeutes. Les francophones étaient plus nombreux qu'auparavant ; la manifestation se déroule sous le titre "Marche pour la Liberté Acte 2" et "Belgium United for Freedom" (Belgique unie pour la liberté).

La manifestation s’est déroulée de manière assez chaotique et dans une atmosphère morose. Mais à part quelques moments de tension, tout s'est finalement passé dans le calme. En fin de parcours à la place Schuman dans le quartier européen, la police a utilisé les canons à eau et des gaz lacrymogènes pour mettre fin à quelques échauffourées.

La dernière grande manifestation contre le Safe Ticket de Covid, il y a seulement quinze jours, avait attiré 35 000 participants selon la police et avait été entachée d'émeutes.