Manifestation contre les mesures sanitaires : 20 arrestations, 6 blessés, plusieurs véhicules endommagés

Les manifestants qui étaient environ 8000 selon la police, mais beaucoup plus selon les organisateurs s’étaient rassemblés à la gare du Nord à partir de midi. Vers 13h25, la manifestation a commencé. A la tête se trouvaient des pompiers qui avaient revêtus leur tenue d’intervention et du personnel soignant.

Les organisateurs ont eu beaucoup de mal à maintenir les manifestants sur le parcours balisé et à éviter les confrontations avec la police. Certains manifestants ont dévié de l'itinéraire et se sont rendus dans la rue Royale, mais ils ont été ramenés vers la petite ceinture par les stewards.

Toujours près de la rue de la Loi, un groupe de manifestants a cherché la confrontation avec la police. Quelques projectiles ont été lancés, mais d'autres manifestants ont rapidement réussi à calmer le jeu. Entre-temps, la plupart des manifestants se sont dirigés vers le parc du Cinquantenaire.

A certains endroits, l'atmosphère était tendue, mais à d'autres, c’était beaucoup plus paisible.

Alors que la tête de la manifestation avait atteint le Cinquantenaire et l’avenue d’Auderghem et que les premiers orateurs prononçaient déjà leurs discours, les choses ont mal tourné. Des groupes d'émeutiers ont commencé à lancer toutes sortes de projectiles sur la police, qui avait bloqué l'entrée de la place Schuman, et ont commencé à tirer des feux d'artifice en direction des forces de l’ordre. Ces derniers ont ensuite utilisé à plusieurs reprises le canon à eau et tiré des grenades lacrymogènes.

Une grande partie des manifestants s’est dispersée, mais une autre partie est restée dans la chaussée d’Auderghem et a de nouveau affronté la police. Ils ont également mis le feu aux ordures. La police a utilisé le canon à eau et les gaz lacrymogènes à plusieurs reprises et a fait reculer les manifestants et les a séparés. À la fin, le noyau dur est également parti et le calme est revenu.