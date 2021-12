Une exposition SolLeWitt au Musée Juif de Belgique

À travers une sélection unique de Wall Drawings (dessins muraux), d’œuvres sur papier, de gouaches, de structures et d’archives datant des années 1960 aux années 2000, cette exposition vise à mettre en lumière la diversité et l’unité dans la production prolifique de Sol LeWitt. Elle présentera une double « première » : une exploration de son héritage juif et une enquête sur ses liens avec la Belgique. Elle s’accompagnera, en outre, du lancement de la nouvelle application Sol LeWitt créée par Microsoft.

Sol LeWitt est célèbre dans le monde entier pour son art minimaliste et géométrique, en plusieurs couleurs ou parfois en noir et blanc. Il a créé des dessins muraux dans des endroits du monde entier, mais ces énormes dessins ne restent en place que pendant une période limitée. Sol LeWitt est décédé en 2007, mais ses œuvres perdurent.

Toutes les œuvres montrées dans l’exposition sont issues de collections publiques et privées belges, ainsi que de la Collection LeWitt. Quant à la réalisation des Wall Drawings, directement sur les murs du Musée Juif de Belgique, elle est l’occasion d’une expérience participative exceptionnelle, rassemblant aux côtés de dessinateurs professionnels de l’atelier LeWitt de jeunes artistes et étudiants en art plastique basés à Bruxelles. Pour chaque dessin mural, des équipes sont constituées autour d’un assistant professionnel qui accompagne et guide les apprentis. Cette initiative pédagogique est une opportunité unique pour ces derniers d’être associés au processus de création d’un des plus grands artistes américains.

Charlotte Perin est l'une des 14 étudiants en art qui ont participé à la création des dessins muraux à Bruxelles. Elle est en troisième année à l'école d'art LUCA de Bruxelles. "Il fallait être très précis et prudent", a-t-elle déclaré à VRT News.

La vidéo ci-dessous montre la création du dessin mural n° 368.