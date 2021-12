Vous avez besoin d’aide pour expliquer le port du masque à un enfant à partir de 6 ans ?

Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. "Certains enfants auront plus de facilité à faire face à cette situation que d'autres", explique Ann De Guchtenaere, professeur de pédiatrie. "Beaucoup d'enfants veulent faire leur part du travail et le feront très bien, j'en suis convaincue".

Donner le bon exemple en tant que parent et enseignant et faire preuve d'une grande patience semblent être les clés du succès. "Soyez patient et doux, car il s'agit d'un processus d'apprentissage", conseille encore Ann De Guchtenaere. "Le meilleur conseil que je puisse donner est le suivant : donner le bon exemple en tant qu'adultes et ne pas aborder le masque de manière très négative. Cela facilitera également la tâche des enfants, car ils apprennent par imitation."

Le professeur de pédiatrie souligne également qu'il s'agit d'une mesure temporaire qui doit être évaluée rapidement. Le pédagogue Pedro De Bruyckere est d'accord avec elle. "Ce n'est absolument pas un cadeau pour le développement du langage", déclare Pedro De Bruyckere. Néanmoins, à court terme, il ne voit pas d'impact trop important sur les jeunes enfants. A condition, donc, que la mesure reste limitée à quelques semaines.

Les enfants parviendront-ils à porter un tel masque pendant toute une journée ? "Il ne faut pas oublier que nous sommes déjà en décembre. On constate depuis le début de l'année scolaire que les enfants sont de plus en plus réguliers et structurés et qu’ils s’adaptent aux mesures.

Une chose est sûre : l'obligation de port du masque sera le sujet le plus abordé ce lundi matin, tant à la porte de l'école que dans la salle de classe.