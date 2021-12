Davantage d’ancienneté et de salaire pour combattre le manque d'enseignants

Le ministre flamand de l’Enseignement Ben Weyts a communiqué les mesures ce lundi. Elles comprennent une meilleure prise en compte de l'ancienneté - jusqu'à 10 ans plutôt que 8, dès janvier, et même 20 ans pour les matières plus pratiques - pour ceux qui viennent du privé et rejoignent l'enseignement dans les matières et postes "critiques", dont la liste est d'ailleurs étendue. On y ajoute biologie, chimie, physique, mais aussi économie, anglais, allemand et latin, et les postes de directeur d'école et de coordinateur ICT, notamment.

On va aussi permettre aux écoles primaires d'utiliser et de nommer des personnes possédant un diplôme de Master et présentant un certificat d'aptitude pédagogique, qui seront cependant payés au niveau bachelier. Les enseignants qui prennent à leur charge, de manière structurelle, des heures de cours supplémentaires, pourront aussi désormais prétendre à un supplément de salaire, ce qui n'était pas le cas. D'autres mesures donnent davantage de latitude aux écoles pour engager du personnel de soutien si elles ne trouvent pas d'enseignants pour les postes ouverts.

"Nous allons revaloriser le métier et la formation d’enseignant", clame le ministre Weyts. "Nous devons aussi revaloriser les enseignants-mêmes. Ils méritent davantage de respect. C’est à chacun de nous de le faire. Si les enseignants sont davantage respectés, plus de personnes opteront pour l’enseignement".

Dès l’an prochain, les écoles supérieures enverront des messages à tous ceux qui ont un jour suivi une formation d’enseignant et ne l’exercent pas/plus, afin de les encourager à revenir dans l’enseignement.