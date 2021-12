L’action syndicale nationale perturbe les transports en commun

C'est la deuxième fois que le système "de continuité du service" est organisé chez De Lijn, une offre de service alternatif en cas de grève.

En province anversoise, les transports sont le plus perturbés par l’action syndicale. Seuls 55% des bus et trams circulent. En Brabant flamand, 60% des chauffeurs ont pris le service, alors que dans le Limbourg, en Flandres occidentale et orientale quelque 65% des lignes de bus et trams sont desservies ce lundi.