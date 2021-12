Les marins peuvent recevoir un vaccin de rappel dans les ports belges

Depuis ce lundi, la Belgique a lancé une campagne de vaccination de rappel contre le coronavirus à l’attention des marins. Le ministre de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne (photo, au centre), a élaboré un plan avec l'Association royale des armateurs belges et la direction générale du service public fédéral Mobilité et Transport. Dans le cadre de ce plan, les marins belges et étrangers arrivant dans un port de notre pays peuvent recevoir un vaccin de rappel. Ils peuvent se rendre dans des centres médicaux reconnus à Anvers et Zeebrugge.