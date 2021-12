Manifestation nationale pour un meilleur pouvoir d’achat et les droits syndicaux

"Je suis là parce qu’on voit que tout augmente, sauf nos salaires", a confié Abygaelle, une manifestante et travailleuse des titres-services à Charleroi. "Je travaille pour 12,30 euros de l'heure et j'ai déjà atteint mon maximum. C'est trop peu pour vivre décemment, surtout qu'il y a très peu de temps-plein disponibles dans mon secteur." Gilberte, une retraitée carolorégienne de 68 ans, issue du même secteur, était venue "soutenir les jeunes et montrer que les retraités subissent les mêmes choses que les actifs." Après 33 ans d'une carrière débutée à 16 ans, sa retraite de 1.200 euros l'oblige "à surveiller de près sa consommation de gaz et électricité".

Thierry Bodson, président de la FGTB, et Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, ont ensuite pris la parole à tour de rôle au Mont des Arts, devant plusieurs centaines de manifestants. "Il n'y a pas de démocratie sans contre-pouvoir. (...) Aujourd'hui, il s'agit d'une grève pour le droit de faire grève. La FEB (Fédération des entreprises de Belgique) n'est pas contre le droit de grève mais...", a illustré Thierry Bodson.

Au niveau des salaires et du pouvoir d'achat, le président du syndicat socialiste a demandé "une augmentation des salaires en brut et une augmentation des allocations, avec la suppression du statut de cohabitant légal." Il a également insisté sur l'importance de l'indexation automatique. "Si on touche à l'indexation automatique, ce serait une véritable déclaration de guerre!", a-t-il prévenu. Cela alors que la Fédération des entreprises de Belgique a appelé la semaine dernière le gouvernement et les partenaires sociaux à revoir ce système d'indexation des salaires.

"L’indexation est un minimum", renchérissait Miranda Ulens, secrétaire générale du syndicat socialiste flamand. "L’index est déjà aplati parce qu’on en an enlevé les carburants. Ne touchez pas à cet index”.