Pollution inquiétante aux PFAS dans l'estuaire de l'Escaut

A la demande de l'organisation de défense de l'environnement Grondrecht, l'université néerlandaise d'Amsterdam a procédé à l'analyse de la faune et de la flore ainsi que du sol de l'estuaire de l'Escaut, ou Westerschelde, pour plus de quarante substances PFAS. C'est la première fois qu'une enquête d'une telle envergure est menée et les résultats ne sont pas rassurants, rapporte ce lundi le quotidien flamand Het Laatste Nieuws.