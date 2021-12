En Belgique on a maintenant recensé 18 cas du variant Omicron

"A partir de la semaine prochaine, il sera de plus en plus difficile de connaître le nombre exact d'infections par ce variant", indique le virologue flamand (photo), arguant que les chaines de transmission venant de l'étranger ne pourront plus être retracées clairement. "Il sera dès lors plus intéressant d'exprimer le pourcentage du nombre de cas par rapport au nombre total d'infections".

Il n’est pas encore clair si les vaccins administrés en Belgique sont (suffisamment) actifs contre le variant Omicron. Comme de nombreux laboratoires dans le monde, celui de l’université de Louvain développe actuellement une culture de cellules du virus. Dès qu’une quantité suffisante du virus aura ainsi été créée, les scientifiques pourront mener à bien des expériences, notamment concernant l’efficacité des vaccins existants sur ce nouveau variant.