L'UZ Gent réduira le nombre de lits en soins intensifs pour garantir des congés

L’UZ Gent - l’un des plus grands hôpitaux en Flandre - veut permettre à son personnel soignant, épuisé par plus d’un an et demi de crise sanitaire, de prendre fin décembre au moins une partie du congé qu’il a demandé.

"Pour pouvoir continuer à assurer ces efforts inhabituels et de longue durée, nous allons permettre à nos collaborateurs de se reposer pendant la période de Noël", indique ce mardi l’administrateur délégué de l’hôpital gantois, Eric Mortier. "Nous avons donc décidé que chacun aura droit au congé qui lui avait été accordé avant le début de la quatrième vague de contaminations au coronavirus. Nous ne demanderons à personne d’annuler ses congés".