La faillite du fournisseur Vlaamse Energieleverancier a été prononcée

La province de Flandre orientale indiquait lundi regretter la situation dans laquelle sont mis les 70.000 clients du fournisseur en faillite, et en particulier les 26.000 citoyens qui ont signé un contrat avec le Vlaams Energieleverancier afin de bénéficier d’un achat groupé provincial.

La province a lancé une concertation interne et pris contact avec Fluvius et le Régulateur flamand du marché de l’électricité et du gaz VREG. "En tant que province, nous voulons ôter un maximum de soucis à nos citoyens. Nous l’avons fait après l’achat groupé d’énergie. Nous allons suivre la situation et donner des conseils aux clients", indiquait Riet Gillis, responsable pour l’Energie au sein de la députation permanente.