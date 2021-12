Près de 4.000 soignants dans la rue à Bruxelles contre l'obligation vaccinale

Cette manifestation, organisée en front commun par la CGSP, le Setca, la CNE, le SLFP et la CGSLB, succède à une semaine de mobilisation devant le cabinet du ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke. Elle a débuté par un rassemblement sur la place de La Chapelle. Le cortège s'est ensuite mis en route en direction du carrefour Arts-Loi, aux portes de la "zone neutre" et du siège du gouvernement fédéral. Les manifestants ont fait du bruit et lancé des pétards.

La mobilisation était colorée par les multiples pancartes et banderoles sur lesquelles on pouvait lire: "Un plan contre la pénurie d'infirmiers maintenant", "Du bon sens", "SOS", "La vraie urgence n'est pas de licencier", "Sauvez notre système de santé au lieu de licencier", "Mon corps, mon choix", "Prenez soin de nous" ou encore "Urgences en souffrance". Des blouses blanches, brandies au-dessus de la foule, servaient aussi de supports à des slogans.

"Je travaille depuis 40 ans comme infirmière et il y en a peu qui sont restées aussi longtemps que moi dans la profession", observe une infirmière de 62 ans du CHU de Dinant. "J'ai vu la profession se dégrader au fil de ma carrière et c'est intenable aujourd'hui. Avec l'instauration du barème IFIC, les formations spécialisées des infirmiers ne sont plus reconnues. On ne trouve plus d'infirmières à engager et il faut redonner de l'attractivité à la profession pour son avenir. Imposer la vaccination aux seuls soignants, et non à tous, est une discrimination. Il y a des enseignants qui côtoient des enfants infectés et d'autres secteurs sensibles", faisait remarquer cette infirmière. Elle craint que les 10% de soignants non vaccinés quittent la profession d'ici le 1er avril, date prévue pour l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale.

"On est là en solidarité avec les soignants et aussi parce que l'on craint d'être les prochains", explique, pour sa part, une assistante sociale de 31 ans vaccinée, en charge d'une équipe d'aides familiales à domicile. "On nous demande plus de travail social, mais on risque de perdre des aides familiales qui ont peur de ce vaccin. (...) Les aides à domicile sont les derniers professionnels à avoir reçu les masques et autres équipements. Quand je faisais alors les horaires, j'avais l'impression de les envoyer à la mort. Aujourd'hui, on impose le vaccin sans respecter la volonté des soignants. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu de respect depuis le début de la crise sanitaire."

Des pompiers ambulanciers de Bruxelles et d'autres régions du pays étaient présents en fin de cortège. "Pendant deux ans, on était supers, des héros en première ligne, et maintenant on jette dehors ceux qui ne sont pas vaccinés", déplore un pompier de Charleroi. "On n'a plus de choix, sinon celui de perdre notre métier."