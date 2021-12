En images : Une camionnette filmée en train de rouler sur les voies du prémétro bruxellois

D’après le site néerlandophone bruxellois Bruzz, l'incident s'est produit samedi dernier vers 8 heures du matin dans la station de prémétro Diamant, à Schaerbeek. Le véhicule a été remorqué hors du tunnel par une dépanneuse de la STIB. En raison de l'incident, le trafic du tram a été interrompu jusqu'à midi.

On ne sait pas encore comment le conducteur a fait pour se retrouver dans cette situation. Quoi qu’il en soit, il peut s’attendre à une lourde facture pour le remorquage de sa camionnette et la réparation des infrastructures endommagées. Il devra également payer pour la perturbation du réseau de tram, la réparation de son véhicule et éventuellement une amende pour sa conduite.