Engie prévient Alexander De Croo : "Il est impossible d’assurer le prolongement des réacteurs en 2025"

"Certains évoquent la possibilité d'une extension de courte durée dont la préparation pourrait être beaucoup plus rapide. Une telle décision n'aurait pas de précédent et il n'existe pas aujourd'hui de cadre réglementaire ni technique pour la réaliser", souligne Engie. "Au total et dans ce contexte, Engie considère qu'il n'y a plus d'autres options que d'engager le déclassement progressif des tranches nucléaires que nous exploitons", détaille encore l’entreprise.