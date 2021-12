Leeuw-Saint-Pierre organise une vaccination de rappel accélérée pour le personnel des écoles et crèches

Le personnel des écoles primaires et des crèches et garderies communales de Leeuw-Saint-Pierre a bénéficié d’une vaccination prioritaire de rappel contre le coronavirus (photo). Et cela alors que les autorités fédérale et flamande avaient décidé de ne pas accélérer la vaccination de rappel d’un groupe spécifique de population, comme par exemple les patients à risque ou les enseignants. La commune brabançonne flamande en a cependant décidé autrement.