Meurtre de Julie Van Espen : 8 femmes et 4 hommes devront juger de la culpabilité de Bakelmans

Le jury du procès de Steve Bakelmans (photo), 41 ans, a été constitué ce mercredi après-midi à la cour d'assises d'Anvers. Huit femmes et quatre hommes devront juger si l'homme est coupable du viol et de l'assassinat de l'étudiante de 23 ans Julie Van Espen, il y a deux ans et demi. Le procès débutera lundi. "Il est temps pour la famille. Il faut que le procès ait lieu", indiquait l’avocat John Maes.