Pas de place au Petit-Château pour des mineurs étrangers non accompagnés

Une trentaine de jeunes demandeurs d’asile non accompagnés ont été identifiés dans la file d'attente ce mercredi matin par Fedasil, mais seules 16 places sont disponibles au Petit-Château aujourd'hui et les centres d'accueil sont saturés. "C'est une situation inacceptable d'autant plus que l'on savait depuis plusieurs jours que cela allait encore se détériorer. En tant que défenseur des droits de l'enfant, c'est insupportable de voir cela", ajoute-t-il.

Le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi a réagi sur Twitter : "J'ai expressément demandé à Fedasil d'accueillir tous les mineurs d'âge. Cette situation est inacceptable et je veillerai personnellement à ce que leur accueil soit respecté. Mieux vaut prendre le lit d'un adulte, que ne pas avoir de lit du tout".

"En attendant, le Service des Tutelles doit de toute urgence faire ce que l'on attend de lui: effectuer des tests d'âge. En cas de doute, 70% d'entre eux s'avèrent être majeurs. Mais si nous devons attendre des mois pour obtenir une réponse, ces demandeurs d'asile adultes prendront la place des enfants."