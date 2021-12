Plus de 350.000 postes vacants ont été signalés en Flandre en 2021, un record

Cette augmentation est répartie entre tous les secteurs, avec en tête l'industrie métallurgique (+111 %), le secteur des loisirs, de la culture et des sports (+105 %) et le secteur de l'hôtellerie et du tourisme (+90 %).

Le nombre de postes vacants a le moins augmenté dans le secteur des services (+3%) et dans les entreprises actives dans la fabrication de matériel de transport (+9%). "Le secteur primaire est également l'un des secteurs qui a fait moins bien sur une base annuelle (+15%), mais par rapport à novembre de l'année dernière, il a connu un mois très fort (+133%)", précise le VDAB.

32.122 postes vacants ont été signalés à l'agence en novembre, ce qui représente une augmentation de 76% par rapport à 2020.

Au total, 72.840 postes sont encore à pourvoir. Le nombre d'offres d'emploi ne nécessitant pas de diplôme ou un diplôme de l'enseignement secondaire a doublé le mois dernier par rapport à 2020 et représente actuellement 14.168 postes vacants.