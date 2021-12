Spectaculaire: le Kilimandjaro vu de la montgolfière de Ramses Vanneste

L’aéronaute originaire de Zwevegem, en Flandre occidentale, vient à nouveau de réaliser un exploit. Avec sa montgolfière, il a survolé la plus haute montagne d’Afrique, située au nord-est de la Tanzanie et composée de trois volcans. L’aérostat est monté jusqu’à 7.000 mètres d’altitude. Ramses Vanneste avait entrepris sa nouvelle aventure avec son père et un ami (photo).