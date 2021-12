Volleyball : le coach des Yellow Tigers accusé d’abus émotionnel par d’anciennes joueuses belges

Gert Vanden Broek s'est dit choqué par l'image renvoyée de lui à l'issue du reportage. "Je trouve vraiment très dommage ce que j'ai vu et entendu hier", a-t-il déclaré dans une vidéo sur Sporza. "Cela me donne l'impression que c'est le seul sentiment et le plus important que j'ai laissé chez quelques anciennes Yellow Tigers après dix ans d'une collaboration intense sur et en dehors du terrain avec des hauts, beaucoup de hauts d'ailleurs, et des bas. Et je peux vous garantir que cela n'a jamais été l'intention".

"Je suis naturellement choqué par l'image que l'on donne de moi comme coach et aussi un peu comme personne. Mais après 24 heures difficiles, je suis plus occupé avec les nombreuses réactions spontanées que j'ai reçu des joueuses, du public, et même de Virginie (De Carne) et Britt (Herbots) et de la fédération. Et je ne peux qu'espérer que d'une manière ou d'une autre cela donne un autre éclairage à cette affaire."