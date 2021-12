Grâce aux mesures de soutien "corona" de la Flandre, une perte de 6,5 milliards du PIB a été évitée

L'étude montre que sans soutien, une entreprise aurait connu, en moyenne, une croissance du chiffre d'affaires inférieure de 12 %, une croissance de la main-d'œuvre inférieure de 8 % et une croissance de la productivité inférieure de 9 %. Grâce à ce soutien, le nombre de faillites a également été freiné. Il apparaît aujourd'hui que la première mesure, à savoir la prime corona, a temporairement entraîné une surcompensation de certaines entreprises.

De manière générale, l'étude montre toutefois que l'aide a atteint les entreprises les plus durement touchées en termes de perte de chiffre d'affaires et d'emploi. Les secteurs qui ont le plus souffert des mesures Corona, tels que l'hôtellerie, le commerce de gros et de détail, ont également reçu le plus d'aides. En outre, la plupart des entrepreneurs ont utilisé l'aide aux fins prévues, à savoir pour couvrir les coûts fixes.