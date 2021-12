Marc Van Ranst acquitté de diffamation à l’encontre de l’anti-vax Willem Engel

Le tribunal correctionnel de Malines a acquitté jeudi Marc Van Ranst (photo, au fond). Le virologue louvaniste comparaissait pour diffamation à la demande de Willem Engel (photo, à dr.), un Néerlandais connu pour son scepticisme envers le coronavirus et les vaccins anti-Covid. Engel reprochait à Van Ranst de l’avoir qualifié d'escroc, de négationniste du virus et d'extrémiste, sur Twitter et dans la presse. Engel a fondé un groupe d’action baptisé Viruswaarheid (littéralement "la vérité sur les virus"), qui critique les politiques sanitaires néerlandaise et belge.