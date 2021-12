Nouveau Comité de concertation annoncé pour le 22 décembre

Le précédent Codeco, réuni vendredi dernier, avait déjà indiqué que la prochaine réunion serait organisée durant la semaine du 20 décembre. Ce Comité de concertation se réunissait pour la troisième semaine d'affilée et a notamment décidé de l'imposition du port du masque dès l'âge de 6 ans, du passage en mode hybride de l'enseignement secondaire et de la fermeture des écoles maternelles et primaires dès le 20 décembre.

La Belgique fait face à une quatrième vague de pandémie de coronavirus, même si le pic des contaminations et admissions à l'hôpital semble avoir été dépassé. Au total, 3.517 personnes sont encore hospitalisées en Belgique en raison du Covid-19, dont 825 se trouvent aux soins intensifs, selon les dernières données de l’Institut Sciensano. On détecte en moyenne plus de 16.000 nouvelles contaminations chaque jour et près de 50 personnes succombent à la maladie quotidiennement.

Le ministre-président flamand Jan Jambon a déjà indiqué ce jeudi qu'il plaidera le 22 décembre pour la levée des restrictions dans le secteur de la culture et de l'événementiel. La semaine dernière, c'est pourtant lui qui avait convoqué en urgence le Codeco, plaidant pour une limitation temporaire des activités récréatives en intérieur. Depuis, les activités à l'intérieur ne peuvent rassembler plus de 200 personnes. Tant les secteurs visés que la majorité flamande ont été très critiques envers cette décision.

"La semaine dernière, j'ai plaidé pour une mesure courte mais stricte afin d'alléger la pression sur les soins de santé. Mon intention pour le prochain Comité de concertation sera de mettre un terme à cette courte période et faire en sorte que le secteur récréatif puisse rouvrir", a-t-il déclaré en commission Culture du Parlement flamand.