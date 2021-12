Epidémie de gale dans le Waasland : que faut-il savoir sur cette maladie ?

La gale est une maladie causée par un parasite de la famille des acariens, le sarcopte, qui a la capacité de pénétrer l’épiderme et de s’y reproduire. Le parasite provoque une sensation de démangeaison. "Bien sûr, c'est difficile à reconnaître en hiver. Puisque pour beaucoup de personnes, la peau est un peu plus sensible et plus sèche, et cela peut parfois aussi provoquer des démangeaisons", explique l'infirmière Ann Martens. "La grande différence avec la gale est que là, les démangeaisons augmentent énormément le soir et la nuit. C'est un symptôme typique de la gale. Et cela peut prendre des formes vraiment extrêmes."