Intrusion à l’hôtel Errera : le conseil des ministres du gouvernement flamand déplacé à la Place des Martyrs

Le gouvernement flamand tient son traditionnel conseil des ministres et la conférence de presse qui s'ensuit ce vendredi à la Place des Martyrs et non à son emplacement habituel : l’hôtel Errera, la résidence officielle du gouvernement flamand. La VRT a appris de bonne source qu'une femme s'était introduite dans le bâtiment mardi. En raison de l'incertitude actuelle et d'un risque éventuel pour la sécurité, le gouvernement flamand a préféré déménager à la Place des Martyrs, où se trouve le bureau du ministre président flamand.