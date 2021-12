Lernout & Hauspie, grandeur et décadence: l'historique de l'entreprise depuis 1987

Enfin, le 18 octobre, c'est un véritable coup de massue qui s'abat sur L&H. La Cour d'appel de Gand rejette la requête et annule le concordat attribué un mois plus tôt. Dans un dernier baroud d'honneur, L&H introduit une nouvelle demande de concordat, rejetée le 24 octobre. La faillite est prononcée.

Le 20 septembre 2010, les quatre anciens dirigeants de Lernout & Hauspie ont été condamnés à cinq ans de prison, peines assorties de sursis partiels, et à des amendes.

Le traitement du volet civil n'a débuté qu'en 2014, après des procédures en cassation. Plus de 15.000 parties civiles ont réclamé un dédommagement, dont 2.733 sans avocat. Celles-ci espéraient surtout une condamnation du réviseur d'entreprises KPMG, qui au contraire d'autres prévenus, disposerait de moyens financiers suffisants pour payer. La cour d'appel de Gand a toutefois estimé que KPMG ne devait payer aucun dommage et intérêt et son collaborateur non plus. La cour a jugé que seuls six anciens administrateurs, dont Jo Lernout et Pol Hauspie, entraient en ligne de compte pour une indemnisation.

Le vendredi 10 décembre 2021, 20 ans après la faillite, la cour d'appel de Gand a condamné six anciens administrateurs, dont Jo Lernout et Pol Hauspie, à verser des dommages et intérêts pour un montant total d'environ 655 millions d'euros.