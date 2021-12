Lernout & Hauspie : 655 millions d'euros de dédommagement à verser à plus de 4.000 parties civiles

À la fin des années '90, Jo Lernout et Paul Hauspie faisait la une dans le monde entier avec leur technologie vocale. En 1995, L&H était la première entreprise belge à être cotée sur le marché Nasdaq américain. Deux ans plus tard, la société annonçait une alliance stratégique avec Microsoft. En 2000, L&H a rapidement racheté deux acteurs américains : son concurrent américain Dragon et le grand Dictaphone.

Mais le 8 août 2000, c’est l’explosion en vol. Selon le Wall Street Journal, de nombreux clients coréens de L&H étaient en réalité de faux clients. La Commission américaine des opérations de bourse (SEC) a ouvert une enquête. À la fin de l'année 2000, L&H a elle-même signalé que des erreurs et des irrégularités avaient été constatées dans certains de ses comptes annuels.

Lernout et Hauspie ont eux-mêmes démissionné. Près d'un an plus tard, l’entreprise était déclarée en faillite et la société démantelée. En 2010, Lernout et Hauspie, entre autres, étaient condamnés par la Cour d'appel de Gand à cinq ans de prison, dont deux ans avec sursis.

Ce n'est qu'en 2014, après la procédure pénale devant la Cour de cassation, que la Cour d'appel a pu procéder au règlement des demandes civiles dans cette affaire. Il s'agit de l'indemnisation des investisseurs, des personnes qui avaient acheté des actions de L&H et qui ont perdu beaucoup argent.