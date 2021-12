Tinne Van der Straeten face aux accusations de Bart De Wever : "Ce sont des propos d’un goût douteux"

"La question qui se pose aujourd'hui est celle de la sécurité d'approvisionnement du pays", a déclaré le ministre. "C'est un dossier sérieux et non un dossier de politique spectacle". Mme Van der Straeten affirme qu'elle est revenue en politique précisément pour remettre le dossier de l'énergie sur les rails. "Je sais ce qui peut être fait, je sais ce qui est possible. Ces dernières années, peu de choses ont bougé et il y a eu beaucoup de drames, alors que nous devons maintenant aller de l'avant."

Hier, Engie Electrabel a déclaré qu'une prolongation des deux derniers réacteurs nucléaires n'était plus possible aujourd'hui, mais Bart De Wever et Georges-Louis Bouchez continuent de le contester. "Engie est aujourd'hui l'opérateur des installations les plus complexes de ce pays : les centrales nucléaires", a répondu Tinne Van der Straeten. "Si quelqu'un sait comment les faire fonctionner, c'est bien Engie".

Mme Van der Straeten admet cependant qu'il n'y a pas de solution parfaite au dossier de l'énergie aujourd'hui, mais elle dit vouloir garantir absolument la sécurité de l'approvisionnement.