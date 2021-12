Covid-19 : Tous les indicateurs en baisse, sauf celui des patients en soins intensifs

Le nombre moyen de nouvelles admissions hospitalières par jour poursuit, lui, sa baisse entamée il y a quelques jours. Du 4 au 10 décembre, il y en a eu 282,3 en moyenne. Cela représente une baisse de 10% par rapport à la semaine précédente. Le chiffre est sous la barre des 300 depuis plusieurs jours. Dans la foulée, le nombre total de personnes atteintes du coronavirus hospitalisées a diminué de 7% pour atteindre 3.364.

Du 1er au 7 décembre, on a enregistré une moyenne de 47,3 décès par jour, soit une baisse d'1% par rapport à la semaine précédente. Cela porte le total à 27.504 décès dus au Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Dans le même temps, le nombre moyen de contaminations a diminué de 14%, pour s'établir à 15.344 par jour. Seules la province du Brabant wallon et la Région bruxelloise ont encore connu une légère augmentation à hauteur de, respectivement, 4 et 6%. C'est principalement en Flandre que l'on constate les diminutions de contamination les plus importantes, avec par exemple -25% pour la province de Flandre orientale, ou -20% pour celle d'Anvers.

En outre, 16,8% des tests se sont révélés positifs, ce qui représente une autre légère augmentation. Le nombre de tests a également diminué de 14% pour atteindre une moyenne quotidienne d'environ 103.000 par jour.

Ce sont toujours les enfants de la tranche d'âge 0-9 ans qui présentent le taux de positivité le plus important, avec 24,6%. À l'opposé, les plus de 65 ans possèdent un taux de positivité de 12,3%.

Par rapport à la semaine précédente, le taux de reproduction a baissé à 0,94. Lorsque cet indicateur est inférieur à 1, ce qui est le cas depuis mardi dernier, cela signifie que l'épidémie tend à ralentir. Ce qui s'est donc effectivement traduit dans l'essentiel de ses indicateurs.

Enfin, 87,6% de la population adulte belge est entièrement vaccinée, avec toujours une importante disparité entre Flamands (92%), Wallons (82,5%) et Bruxellois (71%).