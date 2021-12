Le film documentaire flamand "Nanu Tudor" remporte le prix du court métrage européen

"Quo Vadis, Aida?" est l'un des grands gagnants de la soirée, avec également le prix de la Meilleure réalisatrice et celui de la Meilleure actrice, remis à Jasna Duricic. Jasmila Zbanic a dédié ces prix à "toutes les femmes de Srebrenica". Le film se déroule dans la petite ville bosnienne de Srebrenica. Lorsque l'armée serbe s'en empare, Aida, traductrice pour l'Onu, et sa famille cherchent refuge dans un camp onusien, parmi des milliers d'autres citoyens. Johan Heldenbergh y campe le second rôle du commandant Thom Karremans, lors du massacre de plus de 7.000 hommes bosniaques.

Anthony Hopkins a quant à lui été élu Meilleur acteur européen, pour son rôle dans "The father". Le film a également reçu le prix des Meilleurs scénaristes (Florian Zeller et Christopher Hampton). Outre le prix du Meilleur film d'animation, "Flee" (Danemark, France, Suède, Norvège), de Jonas Poher Rasmussen a également reçu ceux du Cinéma universitaire européen, et du Documentaire.

Le Prix de la découverte européenne (prix Fipresci), a finalement été attribué samedi à "Promising young woman" (USA/G-B), d'Emerald Fennel, tandis que le prix de la Comédie européenne revient à "Ninjababy", d'yngvild Sve Flikke (Norvège).