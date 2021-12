Toutes les communes flamandes qui le désirent auront droit à un passage piéton aux couleurs LGTB

L'Agence flamande pour les routes et le trafic (AWV) est prête à installer et à entretenir un passage pour piétons arc-en-ciel dans chaque ville et commune de Flandre, si les autorités locales en font la demande. L'AWV sera également responsable des coûts, a annoncé la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters (Open VLD), en réponse à une question écrite de Brecht Warnez (CD&V).