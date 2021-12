Un pilote de KLM vient en aide à la Belgo-Britannique Zara Rutherford au-dessus de la mer du Japon

La Belgo-Britannique a entamé sa tentative de record du monde à la mi-août à Courtrai. De là, elle s'est rendue en Écosse à bord de son avion de sport ultra-léger, puis en Islande, au Groenland, au Canada et aux États-Unis avant de s'envoler pour la Colombie. En longeant la côte ouest américaine, elle a ensuite repris la direction du nord de l'Amérique. Depuis l'Alaska, Zara Rutherford a rejoint la Russie et est maintenant arrivée en Corée du Sud. Pour revenir en Belgique, elle doit encore passer notamment par l'Indonésie, l'Inde et le Moyen-Orient.

La jeune pilote vole en solitaire, sans être accompagnée d'un avion de suivi. L'actuel record du monde est détenu par l'Américaine Shaesta Waiz qui avait 30 ans lorsqu'elle a terminé son tour du monde en solo en 2017. Si elle termine sa boucle avec succès, la jeune femme de 19 ans deviendra la plus jeune femme pilote à avoir effectué le tour du globe dans cet engin.