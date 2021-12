Wetteren installe une piste de patinage à roulettes : une alternative écologique à la traditionnelle patinoire

L’alternative se révèle en effet plus écologique, et fait ressurgir pour certains un brin de nostalgie. La piste pour patins à roulettes est constituée de planches en bois. Elle consomme donc beaucoup moins d’énergie, ce qui permet dans la foulée de diminuer les coûts d’entretien.

"On parle d’environ 20.000 à 30.000 euros, selon la période couverte, et selon le temps qu’il fait durant l’hiver. Si l’hiver est chaud, il faut en effet augmenter la puissance du refroidissement", explique le gérant de la piste, Loren Van den Heuvel.

"Le prix de l’énergie est au cœur de l’actualité pour le moment, tout comme le climat", relève Robbe De Wilde (Groen), échevin des évènements à Wetteren. "Avec cette alternative, on fait donc d’une pierre deux coups : on honore le passé du patinage à roulettes, et on porte notre attention sur l’écologie".

La piste de patinage à roulettes de Wetteren restera en place jusqu'au 9 janvier prochain.