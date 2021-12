Anvers débourse 40 millions d’euros pour des repas sains dans les écoles

"Chaque école peut décider si elle demande une contribution aux parents, si elle estime que le budget prévu par la ville - soit l’équivalent d’un euro par enfant - n’est pas suffisant. La ville ne veut pas en faire un projet gratuit, mais un projet accessible", précisait l’échevine anversoise de la Jeunesse et de l’Enseignement, Jinnie Beels (photo) sur les ondes de Radio 2.

Dès le 1er février 2022, les écoles pourront introduire une demande de budget. Si la demande est introduite en février ou mars prochains, elles pourront proposer le repas sain choisi dès la rentrée scolaire suivante. Les établissements scolaires sont encouragés à demander un budget, mais ne sont pas obligés de le faire.

"Il y a un problème à Anvers. Pas seulement de boite à tartines vides et de pauvreté. Mais les familles à un ou deux salaires n’ont souvent pas le temps de proposer un repas sain à leurs enfants. Nous voulons donc atteindre les 65.000 enfants des écoles maternelles et primaires. Plus il y aura d’écoles qui adhèrent au projet, plus il y aura d’enfants qui mangeront sainement".