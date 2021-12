Luca Brecel remporte l’Open d’Ecosse, son 2e tournoi de classement

Brecel a pris rapidement une avance de 6-2 dans la session de l'après-midi et a continué sur sa lancée. Avec un très beau snooker, il a réalisé des breaks de 79 et 64 pour porter son avance à 8-2. Lors de la première session, il avait déjà enregistré des breaks de 96, 61, 104, 79 et 64. De rares erreurs ont coûté à Brecel les onzième et douzième frames. Higgins aligna une troisième frame d'affilée avant que Brecel ne triomphe sur un "century" de 127.

C'était la deuxième finale consécutive de Luca Brecel dans un tournoi de classement. La semaine dernière, il s'était incliné dans le UK Championship joué à York, 10-5 face au Chinois Zhao Xintong (WS-9, photo).

Higgins a remporté l'Open d'Écosse en 1995 et 1996, et été finaliste en 1998 et 2016. Au total, "The Wizard of Wishaw" compte 31 succès dans des tournois de classement à son actif. Seuls O'Sullivan (37) et Stephen Hendry (36) ont fait mieux. "Brecel était juste trop bon", a admis Higgins. "Je me sentais très bien moi-même, mais pour battre Luca aujourd'hui, il fallait plus que ça. Il y a peut-être des jeunes à la maison qui rêvent maintenant de devenir le nouveau Brecel, parce qu'il est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. La semaine dernière, il était déjà deuxième et la semaine prochaine, il a de bonnes chances de gagner aussi. C'est vraiment dommage qu'il ne puisse pas aller aux Masters (les 16 premiers après l'UK Championship sont qualifiés). Il est clair que quelque chose doit changer dans les règles de qualification pour ce tournoi".