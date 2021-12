Covid-19: le nombre des infections baisse, celui des patients hospitalisés stagne

Du 4 au 10 décembre, la moyenne des nouveaux cas était ainsi de 13.315 par jour, un recul de 22% par rapport à la semaine précédente. Le nombre d'admissions à l'hôpital poursuit lui aussi sa tendance à la baisse, pour une moyenne de 270 par jour entre le 7 et le 13 décembre, contre une moyenne de 300 la semaine de référence précédente.

Selon les derniers chiffres, 3.382 personnes étaient hospitalisées en raison du Covid-19 ce lundi, soit une centaine de plus que la veille, mais près de 300 de moins qu'une semaine auparavant. Parmi elles, 838 se trouvaient en soins intensifs (+11 par rapport à la veille).

Au niveau de la circulation du virus, le taux d'incidence est de 1.853 contaminations avérées sur 100.000 personnes sur les 14 derniers jours en Belgique. Il est le plus élevé, bien qu'en forte baisse, dans les provinces de Flandre occidentale (2.233) et orientale (2.117). A l'inverse, les baisses sont moins conséquentes en Communauté germanophone, à Bruxelles et en province de Liège, mais ces trois zones présentent toutes une incidence inférieure ou égale à 1.500, soit les plus basses du Royaume.

Le taux de reproduction du virus est calculé à 0,830 et il est inférieur à 1 partout en Belgique, ce qui confirme que la circulation du virus tend à diminuer. Par rapport à leur part dans la société, on teste beaucoup plus les moins de 40 ans, enfants compris. Le taux de positivité toutes tranches d'âge confondues reste stable à 16,3%. Entre le 4 et le 10 décembre, près de 650.000 tests ont été effectués.

Sur la même période, le nombre de décès journalier est passé à 46, ce qui représente une baisse de 6% par rapport à la semaine précédente. Au total, 27.631 personnes sont déjà décédées du coronavirus dans le pays depuis mars 2019.