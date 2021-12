Des oiseaux protégés abattus par des chasseurs en région anversoise

L'inspection de la nature a surpris samedi dernier à Balen, en province d'Anvers, trois chasseurs avec comme butin des bécasses abattues illégalement. C’est ce qu’a fait savoir ce mardi l'Agence flamande pour la nature et les forêts. La bécasse est une espèce protégée et ne fait plus partie du gibier de chasse en Flandre depuis 1991.