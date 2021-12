Il faudra désormais un support pour pouvoir utiliser son GSM comme GPS au volant

La commission Mobilité de la Chambre se penchera, ce mardi, sur la possibilité d'appliquer des règles plus strictes - et une amende plus salée - pour limiter l'utilisation d'appareils électroniques au volant, rapportent les journaux du groupe Mediahuis. "La législation actuelle date de l'ère pré-smartphone. Nous devons mettre à jour le code de la route", a de son côté expliqué le député Joris Vandenbroucke (Vooruit) dans De Ochtend sur la VRT.